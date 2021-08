Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrzeug aufgebrochen

Gotha (Landkreis Gotha) (ots)

Der 37-jährige Eigentümer eines PKW Ford Fiesta parkte sein Fahrzeug von Donnerstag Abend bis Samstag Mittag auf einem öffentlichen Parkplatz in der Straße Breite Gasse Ecke Lange Gasse ab. Irgendwann in diesem Zeitraum nutzen der oder die unbekannte(n) Täter die Gelegenheit, um sich Zutritt zum Fahrzeug zu verschaffen. Laut Aussagen des Geschädigten befand sich Werkzeug der Marke Makita im Fahrzeug, welches durch den oder die Täter entwendet wurde. Der Wert des Werkzeugs wird auf ca. 300,- Euro geschätzt. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen bzw. Angaben zu dem oder den Täter machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Gotha unter der Telefonnummer 03621/781124 und unter Angabe der Bezugsnummer 0181678/2021 zu melden. (rak)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell