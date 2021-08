Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Sachbeschädigung

Winterstein (Landkreis Gotha) (ots)

In der Nacht vom Freitag auf Samstag beschädigten Unbekannte am Rande des Ortsverbindungsweges zwischen Winterstein, Schwarzhäuser Straße und Schwarzhausen, Am Langen Feld fremdes Eigentum. Unter anderem wurden eine aufgestellte Panoramakarte, zwei Metallpfosten sowie mehrere Pfähle eines angrenzenden Weidezauns zerstört. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 600,- Euro. Ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet. Die Polizei Gotha bittet Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 03621/781124 und unter Angabe der Bezugsnummer 0181677/2021 zu melden. (rak)

