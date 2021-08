Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfallflucht - Dank aufmerksamen Bürger geklärt

Eisenach (ots)

Am Freitag kam es um 11:20 Uhr in der Tiefenbacher Allee in Eisenach zu einer Verkehrsunfallflucht. Während eines Wendemanövers kollidierte ein Pkw mit einen abgestellten Pkw. Im Anschluss verließ die Fahrzeugführerin die Unfallstelle. Dieser Vorfall wurde durch einen Zeugen beobachtet, welcher sich das amtliche Kennzeichen notierte und die Polizei informierte. Dank dem Zeugen konnte die Verursacherin schnell ermittelt werden und der Geschädigte bekommt seinen Schaden ersetzt. (anh)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell