Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Sachbeschädigung am Kfz - Zeugen gesucht

Stadtilm (ots)

Am Freitagmorgen erschien eine 20-jährige Besitzerin eine Pkw VW in der Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau und zeigte eine Sachbeschädigung an ihrem Pkw VW an. Unbekannte Täter haben in der Nacht vom 05.08.21 zum 06.08.21 in der Stadtilmer Maxim-Gorki-Straße auf bisher unbekannte Weise den Pkw auf der kompletten Fahrerseite beschädigt. Der Sachschaden wird auf ca. 5000,- Euro geschätzt. Zeugen, welche Angaben zum Sachverhalt machen können, können sich unter der Bezugsnummer 0180767/2021 bei der PI Arnstadt-Ilmenau melden. (dl)

