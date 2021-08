Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Lkw-Fahrer betrunken in Spedition vorgefahren

Gehren (ots)

Am Freitagvormittag gegen 09.30 Uhr befuhr ein 63-jähriger ukrainischer Kraftfahrer mit einem LKW MAN die Arnstädter Straße in Gehren, um seinen Lkw bei einer dort ansässigen Firma zu beladen. Durch einen aufmerksamen Mitarbeiter wurde hierbei festgestellt, dass der Lkw-Fahrer nach Alkohol roch. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten einen Atemalkoholwert von 1,37 Promille fest. Zur Unterbindung der Weiterfahrt wurde der Fahrzeugschlüssel des Lkw sichergestellt. Gegen den Kraftfahrer wurde die Blutentnahme angeordnet und in der Folge im Krankenhaus Ilmenau durchgeführt. Gegen den 63-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. (dl)

