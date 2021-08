Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Garten- Zeugenaufruf

Arnstadt (ots)

In der Zeit vom 04.08.21 bis 06.08.21 sind bisher unbekannte Täter in einen Garten der Kleingartenanlage "Holzhäuser Flur" in Arnstadt, Ohrdrufer Straße eingebrochen. Der oder die Täter verschafften sich auf bisher unbekannte Weise Zutritt zur Gartenparzelle und öffneten in der Folge gewaltsam die Tür eines Geräteschuppens. Hieraus wurde ein Häcksler der Marke Bosch im Wert von ca. 200,- Euro entwendet. Die Polizei sucht Zeugen, welche Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können (Bezugsnummer 0180714/2021). (dl)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell