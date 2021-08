Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kleinbrand einer Wiese

Ichtershausen (ots)

Bisher unbekannte Personen haben am Freitagmittag Unter dem Geraweg in Ichtershausen einen Komposthaufen in Brand gesetzt. Durch den Brand entzündeten sich in der Folge ca. 10 m2 umliegende Wiese. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Personen wurden nicht verletzt. Der Sachschaden kann derzeit nicht beziffert werden. Die Polizei Arnstadt-Ichtershausen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können (Bezugsnummer 0181157-2021). (dl)

