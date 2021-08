Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kellereinbruch

Eisenach (ots)

In der Nacht von Freitag zu Samstag brachen unbekannte Täter 2 Keller in Eisenach, an der Rennbahn auf. Es wurde eine größere Menge an Lebensmitteln, darunter alleine 30 Tafeln Schokolade entwendet. Der Beuteschaden hat einem Gesamtwert von etwa 100 Euro. An den Kellertüren entstand geringer Sachschaden. (anh)

