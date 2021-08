Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Nachbarschaftsstreit endet in Angriff mit Motorsense

Berka/Werra (ots)

Am Samstag, gg. 9 Uhr, wurde die Polizei zu einen Nachbarschaftsstreit in dem Bereich Berka/Werra gerufen. Vor Ort stellte sich heraus, dass es sich um einen bereits längerer anhaltenden Nachbarschaftsstreit handelt. Ein 57 jähriger Mann hatte in der Vergangenheit beim Rasenmähen mit der Motorsense das Haus seines Nachbarn beschädigt. Heute war er wieder mit der Motorsense zugange. Sein 31-jähriger Nachbar sah, wie er wieder die Hauswand beschädigte und nahm dies mit dem Handy auf. Daraufhin kam der Nachbar auf ihn zu und verletzte ihn mit der Motorsense am Fuß. In der weiteren Folge schlug er ihn mit der Faust in das Gesicht. Der 57-jährige Mann muss sich nun wegen Gefährlicher Körperverletzung, Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch verantworten. (anh)

