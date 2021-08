Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Elektrofahrrad gestohlen

Bad Tabarz (Landkreis Gotha) (ots)

Am Freitag, den 06.08.2021 gelang es dem oder den unbekannten Täter(n) im Zeitraum zwischen 17.00 Uhr und 19.30 Uhr ein schwarzes Pedelec der Marke Cube zu entwenden. Zuvor stellte der 42jährige Eigentümer sein Elektrofahrrad am Fahrradständer eines Fachklinikums in der Fischbacher Straße ab und sicherte dies gegen unbefugte Wegnahme. Der Wert des Fahrrades wird auf ca. 4.000,- Euro beziffert. Zeugen die sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen geben oder Angaben zum Verbleib des Fahrrades machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621/781124 und unter Angabe der Bezugsnummer 0181365/2021 zu melden. (rak)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell