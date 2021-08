Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Sechs Diebstähle in drei Tagen

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Zwischen dem 03.08.2021 und dem gestrigen Nachmittag kam es in einem Lebensmittelmarkt in der Turnvater-Jahn-Straße zu sechs Diebstählen, wobei gestern der Täter identifiziert werden konnte. Der 41-Jährige (lettisch) erbeutete in allen Fällen Lebensmittel und alkoholische Getränke im Gesamtwert von fast 800 Euro. Ein Mitarbeiter konnten den Mann nun letztlich stoppen. Der 41 Jahre alte Täter wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft vorläufig festgenommen. Er war mit über 2 Promille Atemalkohol offenbar erheblich alkoholisiert. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahl. (db)

