Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kollision mit Reh

Eisenach (ots)

Ein 58-jähriger Fahrer eines VW fuhr gestern auf der B84 aus Richtung Kindel kommend in Richtung Eisenach. Gegen 23.20 Uhr querte ein Reh die Fahrbahn und es kam zum Zusammenstoß. Hierbei entstand am Fahrzeug entsprechender Sachschaden, das Tier verendete an Unfallstelle. (db)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell