Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Wildunfall

Witzleben (Ilm-Kreis) (ots)

Ein 20 Jahre alter Fahrer eines VW kollidierte gestern kurz nach 21.00 Uhr mit einem Hasen, welcher plötzlich aus dem Graben auf die Straße sprang. Der VW-Fahrer war zu diesem Zeitpunkt auf der K14 in Richtung Wüllersleben unterwegs. Der Hase verstarb in Folge des Unfalls vor Ort, am PKW entstand entsprechender Sachschaden. (db)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell