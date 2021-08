Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfall mit hohem Sachschaden

Reichenbach (Wartburgkreis) (ots)

Am gestrigen Tag kam es gegen 14.00 Uhr am Ortseingang aus Richtung Craula kommenden zu einem Verkehrsunfall. Ein 63-jähriger Fahrer eines Hyundai fuhr auf einen vor ihm haltenden Ford mit einem 33 Jahre alten Mann am Steuer auf. Dieser kollidierte daraufhin wiederrum mit dem Nissan einer 53-Jährigen. Hierbei entstand erheblicher Sachschaden in einer Höhe von über 13.000 Euro, der Hyundai und der Ford mussten abgeschleppt werden. Personen wurden nicht verletzt. (db)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell