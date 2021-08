Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Brand von zwei Müllcontainern

Ilmenau (ots)

In der zurückliegenden Nacht gingen Anrufe von Ilmenauer Anwohnern bei der Rettungsleitstelle des Ilm-Kreises und bei der Polizei ein. Sie gaben kurz vor Mitternacht, dass es in der Ladezone eines Einkaufmarktes in der Humboldtstraße in Ilmenau brennen soll. Sofort eingeleitete Überprüfungsmaßnahmen der Polizei und Feuerwehr ergaben, dass Unbekannte mittels unbekanntem Brandbeschleuniger zwei Mülltonnen vor einem Jugendclub in Brand gesetzt hatten, wodurch diese vollständig zerstört wurden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1800 Euro. Zum Glück konnte das Feuer zeitnah durch die Ilmenauer Feuerwehr gelöscht werden, eh es zu weiterem Sachschaden kam. Zeugen werden dringend gebeten, sich bei der Polizei in Ilmenau unter der Vorgangsnummer 0178379/2021 zu melden.

