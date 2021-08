Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugensuche nach Unfallflucht

Wölfis (Landkreis Gotha) (ots)

Am 20.07.2021, zwischen 15.00 Uhr und 18.00 Uhr ereignete sich in der Käfergasse ein Verkehrsunfall. Die Geschädigte stellte ihren PKW am Unfallort ab und stellte bei ihrer Rückkehr Schäden im Bereich des Seitenteils, des Stoßfängers sowie der Rückleuchten fest. Der Verursacher entfernte sich offenbar nach dem Unfall unerlaubt von der Unfallstelle. Zur Tatzeit soll sich im Bereich eine Baustelle befunden haben und möglicherweise existieren Zeugen, die Angaben zum Verursacher oder dessen Fahrzeug machen können. Hinweise nimmt die Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 (Bezugsnummer 0165717/2021) entgegen. (db)

