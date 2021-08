Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfall mit Personenschaden

Gräfentonna (Landkreis Gotha) (ots)

Gestern kam es kurz vor 16.00 Uhr in der Langensalzaer Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 66-jährige Toyotafahrerin war in Richtung Bad Langensalza unterwegs, als es in einer Kurve zur Kollision mit dem entgegenkommenden Skoda eines 76-Jährigen kam. An beiden PKW entstand derartiger Schaden, dass sie abgeschleppt werden musste. Die 66-Jährige Dame verletzte sich leicht. Für die Zeit der Verkehrsunfallaufnahme und Fahrzeugbergung kam es zu Verkehrsbehinderungen. (db)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell