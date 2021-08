Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Telefonmast beschädigt

Wutha-Farnroda (Wartburgkreis) (ots)

Ein 58 Jahre alter Fahrer eines LKW fuhr gestern, gegen 11.50 Uhr in Richtung Ruhla und kollidierte an der Einmündung Ruhlaer Straße/Rehberg mit seinem Auflieger mit einem Telefonmast. Dieser knickte in der Folge um, am Telefonkabel entstand nach derzeitigem Kenntnisstand kein Schaden. Der Mast und der LKW wurden unfallbedingt beschädigt, der Fahrer blieb unverletzt. (db)

