Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Arnstadt (ots)

Am 29.07.2021 ereignete sich gegen 05.50 Uhr ein Verkehrsunfall mit einem verletzten Radfahrer. Der 22 Jahre alte Radler fuhr im Kreisel Bahnhofstraße / Wachsenburgallee auf dem Fußgängerweg von Richtung Lessingstraße in Richtung Dammweg. Ein derzeit unbekannter Fahrzeugführer eines silbernen Skodas befuhr ebenfalls den Kreisel und bog in Richtung Ichtershäuser Straße (stadtauswärts) ein. Auf dem Zebrastreifen kam es dann zur Kollision beider Fahrzeuge. Der Zweiradfahrer stürzte durch den Zusammenstoß und verletzte sich. Nach den Angaben des Unfallgeschädigten fuhr der Pkw gleich weiter. Wer kann Angaben zum Fahrzeugführer machen? Wer ist Zeuge des Vorfalls? Hinweise nimmt die Polizei Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 (Bezugsnummer 0176459/2021) entgegen. (db)

