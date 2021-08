Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch und Sachbeschädigung an Vereinsheim

Osthausen (Ilm-Kreis) (ots)

Unbekannte verschafften sich zwischen dem 31.07.2021, gegen 19.00 Uhr und gestern Abend, gegen 19.00 Uhr gewaltsam Zugang zu einem Vereinsheim in der Schulstraße. Aus dem Inneren wurden Getränke entwendet und es entstand geringer Sachschaden. Doch in der zurückliegenden Nacht drangen erneut Personen in das Gebäude ein, indem sich neben dem Vereinsheim auch die Turnhalle einer Schule befindet. Die Täter entzündeten ein Feuer, wovon glücklicherweise ein aufmerksamer Zeuge Kenntnis erlangte und es löschte. Durch die starke Rauchentwicklung kam es jedoch zu massiven Schäden in mittlere fünfstelliger Höhe. Bereits Ende Juni diesen Jahres kam es zu ähnlich gelagerten Vorfällen, wobei der Sachschaden geringer ausfiel. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 (Bezugsnummer 0177676/2021) zu melden. (db)

