Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Geschädigte Verkehrsteilnehmer gesucht

Dachwig (Landkreis Gotha) (ots)

Am 25.06.2021, gegen 15.00 Uhr fuhr ein blauer Kleinbus (VW) mit einem unbekannten Fahrer auf der B176 in Richtung Gräfentonna und gefährdete dabei andere Verkehrsteilnehmer. Nach Zeugenangaben fuhr er dicht auf, überholte trotz Überholverbot und Gegenverkehr, sodass andere Fahrzeug einen Unfall nur durch eine Gefahrenbremsung vermeiden konnten. Die Polizei ermittelt derzeit wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und sucht Zeugen. Sollten Sie Beobachtungen in Zusammenhang mit dem geschilderten Sachverhalt gemacht haben oder selbst betroffen gewesen sein, melden Sie sich bei der Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 (Bezugsnummer 0144250/2021).

