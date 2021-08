Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Warnbarke gestohlen - Täterin ermittelt

Eisenach (ots)

Eine 16-Jährige entwendete in der zurückliegenden Nacht eine Warnbarke von einer Baustelle in der Georgenstraße. Eisenacher Polizisten stellten sie jedoch gegen 02.30 Uhr in der Mühlhäuser Straße fest, wobei sie die Barke bei sich hatte. Die 16-Jährige war erheblich alkoholisiert, ein Test führte zu einem Wert von über 1,2 Promille Atemalkohol. Sie erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen Diebstahls. Die Baustellenabsicherung konnte schlussendlich an ihren ursprünglichen Standort zurückgebracht werden. (db)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell