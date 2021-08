Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl aus einem Mehrfamilienhaus

Eisenach, Wartburgkreis (ots)

Unbekannte entwendeten aus dem Kellerbereich in der Georg-Eucken-Straße in dem Tatzeitraum vom Freitag, 30.07.2021, 0:00 Uhr bis 16:00 Uhr ein graues Mountainbike der Marke Bulls, Zarena, mit Zubehörteile in einem Gesamtwert von ca. 600 EUR. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Eisenach unter der Telefon-Nr. 03691-261-124 (Bezugsnummer 0175348/2021) entgegen.(cm)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell