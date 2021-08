Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Betrunken und ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Eisenach, Wartburgkreis (ots)

Ein 46-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades wurde am Samstag, den 31.07.2021, gegen 22:20 Uhr, einer allgemeinen Verkehrskontrolle durch die Beamten der Polizeiinspektion Eisenach, in der Straße Am Schäfersborn, unterzogen. Der Fahrer war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und ein starker Alkoholgeruch war wahrzunehmen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,31 Promille. Im Anschluss wurde eine Blutentnahme im Klinikum in Eisenach durchgeführt. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt und ihn erwartet nun eine Strafanzeige.(cm)

