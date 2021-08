Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Keller aufgebrochen

Gotha (ots)

In der Nähe vom Stadtzentrum von Gotha drangen unbekannte Täter in der Nacht von Freitag auf Samstag in ein Mehrfamilienhaus ein und entwendeten einige Gegenstände aus einem Keller. Darunter befanden sich zwei Fahrräder, eine Bohrmaschine, Akkuschrauber und ein Staubsauger. Eventuell sind die Täter beim Abtransport durch Zeugen beobachtet worden. Die Polizei bittet deshalb um Mithilfe bei der Aufklärung des Diebstahls in der Waschgasse von Gotha, bei welchem die Täter Beute im Wert von ca. 6500 EUR machten. Az. 0175444/2021 (ri)

