Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Ins Gesicht geschlagen

Gotha (ots)

Ein 34jähriger Gothaer wurde am Samstagabend gegen 23:30 Uhr in einem Tanzlokal von Gotha plötzlich und unerwartet von einem ihm fremden Mann ins Gesicht geschlagen und hierdurch leicht verletzt wurde. Trotz einer detaillierten Beschreibung konnten die eingesetzten Polizeibeamten den Mann und seine männliche Begleitung, welche vom Bertha-von-Suttner- Platz in Richtung Bürgeraue flüchteten, nicht ausfindig machen. Die Polizei bittet Zeugen, welche zur Aufklärung der Körperverletzung beitragen können, sich zu melden. Az. 0175731/2021 (ri)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell