Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Ein Reh herbeigelogen

Frierichswerth / LK Gotha (ots)

Eine 18jährige Peugeotfahrerin aus dem Wartburgkreis tischte den Beamten, welche zu einem verunfallten Pkw gerufen wurden, eine zunächst glaubhafte Geschichte auf. Sie sei einem Reh ausgewichen und wegen einem entgegenkommenden Lkw in den Graben gefahren. Bei genauerer Betrachtung der Schäden am Pkw wurde jedoch klar, dass die Schäden nicht zur Schilderung der jungen Frau passten. Schließschlich stellte sich heraus, dass sie am Samstagfrüh gegen 04:00 Uhr am Ortsausgang von Behringen in Richtung Friedrichswerth mit einem Brückengeländer kollidierte und mit dem erheblich beschädigten Peugeot noch knapp zwei Kilometer fuhr, bis sie schlussendlich im Straßengraben landete. Die Beamten stellten bei der Fahranfängerin eine Atemalkoholkonzentration von 1,1 Promille und den Einfluss von Betäubungsmitteln fest. Ihr Führerschein wurde deshalb beschlagnahmt. An ihrem Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden. Der Schaden am Brückengeländer konnte noch nicht beziffert werden. (ri)

