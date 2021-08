Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Folgenschwerer Unfall

Kornhochheim / LK Gotha (ots)

Eine schwer verletzte Person und drei zerstörte Fahrzeuge mit einem Gesamtschaden von rund 45000 Euro sind das Ergebnis einer Spritztour unter Alkohol am Sonntagmorgen gegen 05:30 Uhr. Ein 32jähriger VW-Fahrer kollidierte in Kornhochheim mit zwei neben der Straße abgeparkten Fahrzeugen und überschlug sich anschließend. Die alarmierte Feuerwehr hatte alle Hände voll zu tun, die Straße wieder befahrbar zu machen. Die Beamten stellten beim Fahrer eine Alkoholbeeinflussung von 1,82 Promille fest und ordneten eine Blutentnahme an. Der Führerschein wurde beschlagnahmt. Der Fahrer selber kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. (ri)

