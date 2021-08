Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Auf stehendes Fahrzeug aufgefahren

Elgersburg, Ilmenauer-Straße (Ilm-Kreis) (ots)

Am Samstag, den 31.07.2021 gegen 12:40 Uhr befuhr ein 79- jähriger Subarufahrer die Ilmenauer Straße. Kurz vor der Kreuzung zur Hauptstraße fuhr der 79- jährige auf einen am rechten Fahrbahnrand stehenden und unbesetzten Pkw einer 46- jährigen auf. Der Subarufahrer wurde hierbei nicht verletzt. Der an beiden Fahrzeugen entstandene Sachschaden wurde mit circa 6000,-EUR angegeben.

(sg)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell