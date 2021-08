Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mountainbike entwendet, Vorderrad am Tatort zurückgelassen

Arnstadt, Käfernburger- Straße (Ilm-Kreis) (ots)

Am Samstag, den 31.07.2021 zwischen 00:00 Uhr und 08:00 Uhr wurde in der Käfernburger- Straße ein grünes Mountainbike, Cube entwendet. Dieses war zur Tatzeit mittels Schlosses an einem Fahrradständer gesichert. Das Vorderrad wurde durch die unbekannten Täter am Tatort zurückgelassen. Der Rest des Fahrrads wurde entwendet. Der Wert des Fahrrads wurde hier mit circa 500,-EUR angegeben. Wer Hinweise zu Tätern oder zum Verbleib des Fahrrads machen kann, wird gebeten, die Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau (Bezugs-Nr. ST/0175321/2021) zu kontaktieren.

(sg)

