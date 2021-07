Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfall im Kreisverkehr

Ilmenau, Mühltor (Ilm-Kreis) (ots)

Am Freitag, den 30.07.2021 gegen 13:00 Uhr wollte ein 67- jähriger Volvofahrer in den Kreisverkehr am Mühltor einfahren. Hier achtete er einen bereits im Kreisverkehr befindlichen 65-jährigen Volvofahrer mit Anhänger nicht und kollidierte hierbei gegen den Anhänger. Der am Anhänger entstandene Sachschaden wurde mit circa 250,-EUR und der am unfallverursachenden Volvo mit circa 3000,-EUR angegeben.

(sg)

