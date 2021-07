Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugen nach versuchtem Einbruch in Garagen

Gotha (ots)

Ein Unbekannter versuchte sich in der zurückliegenden Nacht, gegen 03.00 Uhr gewaltsam Zugang zu mehreren Garagen in der Passauer Straße zu verschaffen. Nach hiesigem Kenntnisstand gelang dem Täter in keinem Fall der Ausbruch, es entstand jedoch Sachschaden in Höhe von ca. 2.500 Euro. Zusätzlich ließ der Unbekannte offenbar ein Kleinkraftkraftrad am Tatort zurück. Die Beamten stellten das Moped sicher. Die Polizei ermittelt nun im Fall des versuchten, besonders schweren Diebstahls und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 03621-781124 (Bezugsnummer 0174221/2021) zu melden. (db)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell