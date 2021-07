Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Wildunfall auf der Landstraße

Ilmenau (ots)

Gestern Abend, gegen 23.45 Uhr fuhr ein 38-Jähriger mit seinem Hyundai auf der L3004 in Richtung Ilmenau. Ein Reh querte die Fahrbahn, der Fahrer konnte nicht mehr bremsen und es kam zur Kollision. Das Tier vererendete an der Unfallstelle und am PKW enstanden Schäden in einer Höhe von ca. 1.000 Euro. (db)

