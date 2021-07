Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Feuerwehrhaus und Kindertagesstätte

Gamstädt (Landkreis Gotha) (ots)

Zwischen gestern Abend, gegen 19.00 Uhr und heute Morgen 06.55 Uhr verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zum Gebäude der örtlichen Feuerwehr im Frienstedter Weg. Die Täter durchwühlten den Innenraum und entwendeten Bargeld. Der entstandene Sachschaden kann aktuell nicht beziffert. Ebenfalls in der letzten Nacht versuchten Unbekannte in eine Kindertagesstätte im Friendstedter Weg einzudringen. Dies misslang, jedoch entstand Schaden in Höhe von ca. 500 Euro. Die Polizei sucht in beiden Fällen Zeugen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 03621-781124 (Bezugsnummer 0173423/2021 - Kita/ 0173353/2021 - Feuerwehr) entgegen. (db)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell