Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Bei Verkehrsunfall verletzt

Ilmenau (ots)

Am gestrigen Nachmittag kam es gegen 16.00 Uhr in der Langewiesener Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 22-Jährige fuhr mit ihrem Fahrrad in Richtung Langewiesen und eine 42-Jährige mit ihrem Mazda dahinter. Während des Überholvorgangs kam es zur Kollision zwischen beiden Verkehrsteilnehmers in dessen Folge die Radlerin stürzte. Die 22 Jahre alte Frau musste zur Behandlung ins Krankenhaus. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. (db)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell