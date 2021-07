Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugen nach gefährlicher Körperverletzung gesucht

Arnstadt (ots)

Die Polizei sucht derzeit Zeugen nach einer Körperverletzung in der letzten Nacht, gegen 01.05 Uhr in der Straße "Unterm Markt". Nach Zeugenangaben befand sich der 30 Jahre alte Geschädigte nahe einer dortigen Kneipe und traf auf zwei derzeit Unbekannte. Kurze Zeit später lag der Geschädigte am Boden, wies Verletzungen auf und die Unbekannten flüchteten. Der 30-Jährige kam zur Behandlung ins Krankenhaus. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zum Tathergang oder zu den Unbekannten machen können. Es wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 (Bezugsnummer 0173159/2021) entgegen. (db)

