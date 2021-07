Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kollision zwischen PKW und Fahrrad

Waltershausen (Landkreis Gotha) (ots)

Am gestrigen Tag kam es gegen 13.40 Uhr im Kreuzungsbereich Brühlgasse/Wassergasse zur Kollision eines PKW mit einem Fahrrad. Eine 79 Jahre alte Frau fuhr mit ihrem Hyundai auf der Brühlgasse, während ein 37-Jähriger mit seinem Fahrrad die Wassergasse entlang fuhr. Im Kreuzungsbereich stießen beide Fahrzeuge zusammen, wobei der Fahrradfahrer stürzte und sich verletzte. Er kam zur Behandlung ins Krankenhaus. Am Fahrrad und am PKW entstanden unfallbedingte Sachschäden. (db)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell