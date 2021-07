Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zusammenstoß mit Fahrradfahrer

Ilmenau (ots)

Gestern Abend kam es gegen 21.45 Uhr in der Humboldtstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine 74 Jahre alte Frau war mit ihrem Toyota in der Heinrich-Hertz-Straße unterwegs, als es im Einmündungsbereich mit der Humboldtstraße zu Kollision mit einem entgegenkommenden 24-jährigen Fahrradfahrer kam. Der Radler stürzte, verletzte sich und kam ins Krankenhaus. Am Fahrzeug und am Fahrrad entstanden Schäden in einer Höhe von insgeamt ca. 2.000 Euro. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein. (db)

