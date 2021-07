Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugensuche nach Körperverletzung

Eisenach (ots)

Am gestrigen Tag kam es gegen 20.45 Uhr in der Ernst-Thälmann-Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Die Beamten der PI Eisenach befanden sich in der Nähe, wurden durch Passanten angesprochen und begaben sich umgehend zum Einsatzort. Es zeigte sich, dass ein 39-Jähriger und ein Unbekannter aneinander gerieten. Der Geschädigte war offenbar stark alkoholisiert, er wurde durch die Auseinandersetzung nicht verletzt. Der konkrete Tathergang ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls und bittet Personen, die Hinweise zu dem Unbekannten geben können, sich bei der Polizei Eisenach unter der Telefonnummer 03691-261124 (Bezugsnummer 0172020/2021) zu melden. (db)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell