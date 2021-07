Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kollision mit Fahrradfahrer

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Gegen 07.00 Uhr ereignete sich heute Morgen in der Karl-Liebknecht-Straße ein Zusammenstoß zwischen PKW und Fahrrad. Der 54-Jährige Fahrer eines Audi fuhr stadteinwärts, als es zur Kollision mit einem 38-jährigen Fahrradfahrer kam. Der Mann kam zu Fall und verletzte sich leicht, er kam zur medizinischen Behandlung ins Krankenhaus. Am Audi entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro und am Fahrrad von ca. 100 Euro. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein. (db)

