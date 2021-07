Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Ermittlungen nach Unfallflucht

Arnstadt (ots)

Zwischen gestern, gegen 16.45 Uhr und heute Morgen, gegen 05.40 Uhr kam es am "Rehestädter Weg" zu einem Verkehrunfall. Der Geschädigte hatte seine Sattelzugmaschine Daimler Actros am Unfallort geparkt und stellte heute Morgen Unfallschäden am Führerhaus fest. Möglicherweise stieß ein anderes Fahrzeug beim Rangieren mit dem LKW zusammen und flüchtete anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei ermittelt nun und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 03677-601124 (Bezugsnummer 0171082/2021) zu melden. (db)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell