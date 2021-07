Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verstöße nach dem Straßenverkehrsgesetz

Ilmenau (ots)

Polizisten kontrollierten gestern, gegen 14.15 Uhr einen 22 Jahre alten Fahrer eines VW in der Straße "Am Hammergrund". Der 22-Jährige schien unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln zu stehen, da ein Test positiv auf Amphetamin bzw. Methamphetamin verlief. Seine Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Einen 23-Jährigen Opel-Fahrer stoppten die Beamten gegen 19.30 Uhr in der Werner-von-Siemens-Straße. In diesem Fall zeigte ein Drogentest eine mögliche Beeinflussung durch Cannabis an. Auch hier wurde die Weiterfahrt unterbunden. In beiden Fällen folgte die Blutentnahme sowie die Einleitung eines Verfahrens. (db)

