Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mehrere Verfahren nach Verkehrskontrolle

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Die Polizei kontrollierte gestern, gegen 10.30 Uhr einen LKW MAN in der Feldstraße. Zunächst zeigte sich, dass der 26 Jahre alte Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Zudem fanden die Beamten im Fahrzeuginnenraum eine gefälschten Führerschein, welcher umgehend beschlagnahmt wurde. Ein Drogenvortest verlief positiv auf Cannabis, sodass sich der Verdacht ergab, dass der Herr sein Fahrzeug unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln führte. Zu Beweiszwecken folgte die Blutentnahme im Krankenhaus. Doch dem war nicht genug, da gegen den 26-Jährigen mehrere Haftbefehle vorlagen. Es wurde zur Vollstreckung in eine JVA gebracht und ihn erwarten jetzt eine Vielzahl an Verfahren. (db)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell