Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl aus Mehrfamilienhaus

Ilmenau (ots)

Unbekannte verschafften sich zwischen gestern 16.30 Uhr und heute Morgen 09.40 Uhr Zugang zum Kellerbereich eines Mehrfamilienhaus "Am Stollen" und öffneten gewaltsam Kellerverschläge. Die Täter entwendeten hochwertige Fahrräder und Zubehör im Gesamtwert von über 10.000 Euro. Konkret handelte es sich um ein Mountainbike "Cube" in schwarz-grün und ein E-Bike "Specialized" (Modell Turbo Levo) in schwarz-blau und mit orangener Federgabel und Lenker. Die Polizei sucht Zeugen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 03677-601124 (Bezugsnummer 0170460/2021) entgegen. (db)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell