Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrradkontrolle - Haftbefehl vollstreckt

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Beamte der PI Arnstadt-Ilmenau kontrollierten gestern Abend gegen 22.30 Uhr einen 30 Jahre alten Fahrradfahrer in der Ichtershäuser Straße. Hierbei zeigte sich, dass gegen den Mann Haftbefehle vorlagen und das Fahrrad offenbar gestohlen war. In der Folge wurde der 30-Jährige festgenommen und in die JVA verbracht. Das Fahrrad stellten die Polizisten sicher und es kann ggf. an einen Berechtigten herausgegeben werden. (db)

