Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrten unter Drogen beendet

Eisenach (ots)

Am gestrigen Tag stoppte die Eisenacher Polizei eine 33 Jahre alte Frau in ihrem VW in der Kasseler Straße gegen 19.30 Uhr. Während der Kontrolle ergab sich der Verdacht der Beeinflussung durch Betäubungsmittel, da ein Test positiv auf Amphetamin bzw. Methamphetamin verlief. Heute Morgen war für einen 36-Jährigen BMW-Fahrer die Fahrt "Am Hainstein" ebenfalls beendet. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf Amphetamin bzw. Methamphetamin. In beiden Fällen folgt die Blutentnahme sowie die Einleitung des Ordnungswidrigkeitenverfahrens. (db)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell