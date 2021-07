Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Feueralarm ausgelöst

Friedrichroda (Landkreis Gotha) (ots)

Ein derzeit Unbekannter löste gestern Nachmittag einen Feuerwehreinsatz am Krankenhaus Friedrichroda aus. Die Person betätigte einen Feuermelder ohne eine vorliegende Gefahrenanlage. Dieses Verhalten ist in doppelter Hinsicht gefährlich, denn zum einen werden Rettungskräfte in einem Einsatz unnötig gebunden und zum anderen stellt die Handlung eine Straftat dar. Es wird darauf hingewiesen, dass derartige Verhaltensweisen zu unterlassen sind, da es durchaus zu schwerwiegenden Folgen kommen kann. (db)

