Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Ruhestörung endet in Körperverletzung

Gotha (ots)

Am frühen Samstagmorgen kam es in der Schützenallee in Gotha zu ruhestörendem Lärm aus einer Wohnung. Dadurch fühlten sich zwei Nachbarn (37 Jahre und 40 Jahre, deutsch) gestört und suchten, mit Schlagstöcken bewaffnet, die Verursacherwohnung auf. In der Wohnung befand sich jedoch neben dem Wohnungsinhaber eine weitere Person zu Gast (22 Jahre, deutsch), welche den 37-Jährigen mit Schlägen und den 40-Jährigen mit einer Bierflasche leicht verletzte. (ms)

