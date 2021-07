Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kinderfahrräder entwendet

Georgenthal (ots)

In der Nacht von Freitag 20 Uhr bis Samstag 07.30 Uhr entwendete ein unbekannter Täter zwei Kinderfahrräder (ohne Vorderreifen) der Marke Ghost von einem Fahrradständer in der Straße Am Flößgraben in Georgenthal. Die Mountainbikes (Gelb und Schwarz) waren mittels Schloss durch die Vorderräder gesichert. Lediglich diese blieben am Tatort zurück, da der oder die unbekannten Täter die Vorderräder ausbauten und den Rest der Fahrräder entwendete. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Gotha unter 03621/78-1124 unter Angabe der Bezugsnummer 169022 entgegen. (ms)

