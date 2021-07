Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Arnstadt (ots)

Am Samstagabend gegen 21:45 Uhr stellten die Polizeibeamten der PI Arnstadt-Ilmenau in der Rudislebener Allee in Arnstadt einen amtsbekannten 23-Jährigen fest, welcher einen Pkw Ford führte. Der 23-Jährige hatte bereits seit längerer Zeit ein rechtskräftiges Fahrverbot, seinen Führerschein jedoch bis dato nicht abgegeben. Die Beamten beschlagnahmten den Führerschein und erstatteten Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. Die Weiterfahrt wurde dem 23-Jährigen untersagt und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. (dl)

